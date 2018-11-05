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05.11.18 / 14:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Коммунальную аварию на Тельмана в Петербурге ликвидировали девять часов

Из-за аварии под землю ушел припаркованный автомобиль

Фото АБН

Прорыв трубы диаметром 250 мм на улице Тельмана, 41 в Петербурге чинили около 9 часов. Инцидент случился в ночь на понедельник.

Очевидцы рассказали об аварии около полуночи. В результате ночью без отопления остались жители девяти домов. Также в аварийной зоне оказался припаркован автомобиль, «Теплосеть» пообещала возместить владельцу ущерб, пишет «Фонтанка».


Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, работы по устранению аварии завершили около 8:40 утра. Бригады заменили два метра трубы.

Отметим, 3 ноября в Колпино из-за прорыва трубы пострадал человек. Кипяток залил территорию рядом с перекрестком улиц Октябрьская и Ижорского батальона. Пострадавшего отправили в НИИ имени Джанелидзе, у него диагностировали ожог первой степени.

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