Коммунальную аварию на Тельмана в Петербурге ликвидировали девять часов Из-за аварии под землю ушел припаркованный автомобиль

Прорыв трубы диаметром 250 мм на улице Тельмана, 41 в Петербурге чинили около 9 часов. Инцидент случился в ночь на понедельник.

Очевидцы рассказали об аварии около полуночи. В результате ночью без отопления остались жители девяти домов. Также в аварийной зоне оказался припаркован автомобиль, «Теплосеть» пообещала возместить владельцу ущерб, пишет «Фонтанка».





Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, работы по устранению аварии завершили около 8:40 утра. Бригады заменили два метра трубы.

Отметим, 3 ноября в Колпино из-за прорыва трубы пострадал человек. Кипяток залил территорию рядом с перекрестком улиц Октябрьская и Ижорского батальона. Пострадавшего отправили в НИИ имени Джанелидзе, у него диагностировали ожог первой степени.