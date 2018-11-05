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05.11.18 / 16:38 Новости / Россия и мир

В ХМАО из-за обрушения моста погибли два человека

В Нефтеюганском районе

ремонт дорог

Фото АБН

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за обрушения моста погибли два человека. Инцидент произошел в понедельник.

Происшествие случилось в Нефтеюганском районе. Также из-за обрушения моста пострадали пять человек, в воду упало два автомобиля. Следователи начали проверку по факту обрушения моста. В МВД рассказали, что этот мост планировали демонтировать.

Напомним, в 2016 году на трассе Владивосток-Находка обрушился мост. Тогда погибших и пострадавших не было. Обрушились два пролета моста через реку Литовка.

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