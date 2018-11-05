В ХМАО из-за обрушения моста погибли два человека В Нефтеюганском районе

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за обрушения моста погибли два человека. Инцидент произошел в понедельник.

Происшествие случилось в Нефтеюганском районе. Также из-за обрушения моста пострадали пять человек, в воду упало два автомобиля. Следователи начали проверку по факту обрушения моста. В МВД рассказали, что этот мост планировали демонтировать.

Напомним, в 2016 году на трассе Владивосток-Находка обрушился мост. Тогда погибших и пострадавших не было. Обрушились два пролета моста через реку Литовка.