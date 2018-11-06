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06.11.18 / 22:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent «просела» ниже $72 за баррель

WTI торгуется по $62 за баррель

газпром нефтьЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с августа. Об этом во вторник свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 21:55 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent «просела» на 1,696% и составляет $71,95 за баррель. Бочка WTI с поставкой в декабре подешевела к этому времени на 1,578% — до $62,12.

Накануне США ввели санкции против Ирана. Ограничительные меры затрагивают экспорт иранской нефти, а также банковский сектор. Санкции коснулись более 600 физических и юридических лиц.

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