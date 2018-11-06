Нефть Brent «просела» ниже $72 за баррель WTI торгуется по $62 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с августа. Об этом во вторник свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 21:55 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent «просела» на 1,696% и составляет $71,95 за баррель. Бочка WTI с поставкой в декабре подешевела к этому времени на 1,578% — до $62,12.

Накануне США ввели санкции против Ирана. Ограничительные меры затрагивают экспорт иранской нефти, а также банковский сектор. Санкции коснулись более 600 физических и юридических лиц.