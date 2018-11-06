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06.11.18 / 12:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Fitch учел требования «Нафтогаза» к «Газпрому» при присуждении рейтингов

Указал, что «Нафтогаз» пока что так и не получил денег от «Газпрома»

Коллаж АБН

Международной рейтинговое агентство Fitch при присуждении рейтинга украинскому «Нафтогазу» учло требования компании к российскому «Газпрому» и оспаривание этих требований в суде. Об этом говорится в заявлении Fitch, опубликованном во вторник.

Fitch обращает внимание, что судебные споры все еще идут, и в оценку финансового состояния украинской компании не включены выплаты «Газпрома». Агентство присвоило еврооблигациям «Нафтогаза», которые будут выпущены в форме кредитных нот, предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В- и рейтинг восстановления активов RR4.

Напомним, в конце февраля Арбитражный суд Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации «Нафтогазу» со стороны «Газпрома» за недопоставленные объемы газа на сумму $4,63 млрд. В то же время суд признал, что «Нафтогаз» должен «Газпрому» за поставки газа $2 млрд рублей. С учетом пени «Газпром» должен заплатить уже $2,6 млрд. «Газпром» приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако впоследствии эта мера была отменена. Штраф взыскивают через арест зарубежных активов российской компании. Весь спор длится с 2014 года.

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