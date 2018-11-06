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06.11.18 / 09:14 Новости / Петербург и Ленобласть

Из Петербурга в Лаппеенранту начнут ходить ежедневные регулярные рейсы

И в Иматру

Фото frant.me

Из Петербурга в приграничный финский город Лаппеенранта начнут ходить ежедневные регулярные рейсы. Об этом во вторник сообщили в транспортной компании «Пальмира».

Также «Пальмира» запустит рейсы до Иматры, пишет «Петербургский дневник». В настоящий момент автобусы по этим маршрутам отправляются только два раза в неделю, но количество рейсов планируют увеличить.

Все пассажиры будут застрахованы. В ближайшие финские города будут ходить автобусы на 54 места и микроавтобусы на 19 мест.

Напомним, в конце октября перевозчик «Северная Пальмира» уже анонсировал регулярные рейсы в Иматру. Тогда первый автобус с вокзала на Обводном канале так и не отправился. На него не удалось распродать билеты.

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