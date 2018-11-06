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06.11.18 / 18:05 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ласточки» свяжут Петербург и Карелию в апреле 2019 года

Время в пути займет не более шести часов

Скоростные поезда «Ласточка» планируется запустить между Петербургом и городом Сортавала в Карелии в апреле 2019 года. Об этом во вторник сообщили в администрации республики по итогам встречи главы Карелии Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова.

Предполагается, что «Ласточки» будут ходить по маршруту Петербург — Выборг — Сортавала — Маткаселькя. Время в пути должно занять не более шести часов, отметили в пресс-службе. Сначала поезд будет ходить по выходным и праздникам, однако расписание будут корректировать в зависимости от спроса.

По словам Владимира Голоскокова, стороны обсудили практически все вопросы, связанные с открытием нового маршрута. Глава ОЖД оценил вероятность запуска «Ласточек» между Петербургом и Карелией в следующем году как «очень большую».

Добавим, о том, что «Ласточки» свяжут Петербург и Карелию, стало известно в конце сентября. Тогда сообщалось, что новый маршрут планируется открыть в мае 2019 года. Подробности о расписании движения поездов не раскрывались.

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