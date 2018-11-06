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06.11.18 / 19:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный решил в два раза увеличить сумму соцвыплат многодетным семьям в 2019 году

До 2 млрд рублей

Правительство Петербурга решило в два раза увеличить объем ассигнований для предоставления социальных выплат (жилищных сертификатов) многодетным семьям в 2019 году. Соответствующее решение было принято во вторник.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, при поправках ко второму чтению бюджета Петербурга сумма составит 2 млрд рублей. Документ завтра будет внесен в городской парламент.

При этом в региональном бюджете текущего года запланировано 500 млн рублей для решения вопроса с жильем для многодетных семей. Смольный решил на осенних поправках во втором чтении увеличить эту сумму еще на 500 млн рублей с учетом оптимизации расходов.

В начале октября в Смольном сообщали, что в следующем году жилье планируется выделить 300-400 многодетным семьям. В настоящий момент содействия в улучшении жилищных условий ждут около 4,6 тыс. таких семей. Ежегодно помощь получают порядка 1 тыс. семей, которым предоставляют квартиры или соцвыплаты.

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