Все новости

06.11.18 / 19:25 Новости / Россия и мир

Московская биржа закрылась в плюсе

Индекс МосБиржи - 2412,31; РТС - 1151,14

Фото АБН

Во вторник торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 1,44% и остановился на отметке 2412,31 пунктов. Индекс РТС также поднялся на 1,44% — до 1151,14 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что на российском рынке акций во вторник случилось продолжение ралли. Стабильная рыночная конъюнктура и отсутствие ярких информационных поводов позволили индексам приступить после праздников к торгам в хорошем настроении. Индекс МосБиржи вернулся выше 2400 пунктов. При всем при этом в ближайшее время могут найтись поводы для снижения, но для этого продавцам нужно будет пробиться через область новых поддержек 2375/2380 пунктов, полагает эксперт.

Между тем индекс РТС поднялся к 1150 пунктам, но до сих пор выглядит неустойчивым. Вероятный коридор колебаний валютного индикатора на ближайшее время составляет 1125-1165 пунктов.

Тем временем доллар США завершит торги вторника в диапазоне 65,95-66,15 рублей, сессия среды для американской валюты начнется около отметки 66,00 рублей. Евро/рубль завершает день в коридоре 75,25-75,55 рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.