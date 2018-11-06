Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2412,31; РТС - 1151,14

Во вторник торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 1,44% и остановился на отметке 2412,31 пунктов. Индекс РТС также поднялся на 1,44% — до 1151,14 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что на российском рынке акций во вторник случилось продолжение ралли. Стабильная рыночная конъюнктура и отсутствие ярких информационных поводов позволили индексам приступить после праздников к торгам в хорошем настроении. Индекс МосБиржи вернулся выше 2400 пунктов. При всем при этом в ближайшее время могут найтись поводы для снижения, но для этого продавцам нужно будет пробиться через область новых поддержек 2375/2380 пунктов, полагает эксперт.

Между тем индекс РТС поднялся к 1150 пунктам, но до сих пор выглядит неустойчивым. Вероятный коридор колебаний валютного индикатора на ближайшее время составляет 1125-1165 пунктов.

Тем временем доллар США завершит торги вторника в диапазоне 65,95-66,15 рублей, сессия среды для американской валюты начнется около отметки 66,00 рублей. Евро/рубль завершает день в коридоре 75,25-75,55 рублей.