Смольный отложил решение о строительстве мусорного завода в Каменке До получения заключений экспертов

В Смольном отложили решение о строительстве мусороперерабатывающего завода (МПЗ) в производственной зоне Каменка на севере Петербурга. Об этом во вторник сообщила лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина со ссылкой на ответ врио губернатора города Александра Беглова на соответствующий запрос.

В ответе сказано, что решение отложено до «до полного рассмотрения предлагаемой технологии утилизации твердых коммунальных отходов», а также получения соответствующих заключений от экспертов. Кроме того, в документе указано, что возможность размещения МПЗ в Каменке предусмотрена генпланом Петербурга, поскольку вид разрешенного использования участка соответствует зоне «ТИ1-2». Она была определена правилами землепользования и застройки города.

Напомним, в конце сентября Смольный подтвердил намерение построить мусорный завод в Каменке. Сообщалось, что в этой зоне планируется строительство мусороперерабатывающего и мусоросжигательного заводов. Предполагается, что их мощности составят 40 тыс. тонн и 350 тыс. тонн в год соответственно.