Петербург занял первое место в рейтинге энергоэффективности субъектов РФ Петербург уже второй год возглавляет этот рейтинг

Петербург занял первое место во всероссийском рейтинге энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, составленном министерством экономического развития РФ. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Второе место в рейтинге заняла республика Татарстан, а третье – Томская область. Рейтинг составлен исходя из данных о показателях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Петербург достиг высоких значений по трем из пяти показателей, из которых формируется рейтинг. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, в Петербурге составила 100%. А доля энергоэффективных источников света в уличном и дорожном освещении – 90%.

Добавим, до текущего года рейтинг составляло Министерство энергетики РФ. В 2016 году первое место занял Ханты-Мансийский АО, второе – Республики Татарстан. Петербург занимал третье место.