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06.11.18 / 13:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург занял первое место в рейтинге энергоэффективности субъектов РФ

Петербург уже второй год возглавляет этот рейтинг

Фото: «ПетербургГаз»

Петербург занял первое место во всероссийском рейтинге энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, составленном министерством экономического развития РФ. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Второе место в рейтинге заняла республика Татарстан, а третье – Томская область. Рейтинг составлен исходя из данных о показателях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Петербург достиг высоких значений по трем из пяти показателей, из которых формируется рейтинг. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, в Петербурге составила 100%. А доля энергоэффективных источников света в уличном и дорожном освещении – 90%.

Добавим, до текущего года рейтинг составляло Министерство энергетики РФ. В 2016 году первое место занял Ханты-Мансийский АО, второе – Республики Татарстан. Петербург занимал третье место.

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