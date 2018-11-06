Во вторник в Петербурге будет туманно и мокро Воздух прогреется до 6-8 градусов

Во вторник в Петербурге будет слабый туман и морось. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.

Синоптики ожидают, что утром и днем местами пройдет слабый дождь. Веер будет дуть южный и юго-западный. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов тепла.

В среду Петербургу прогнозируют 7-9 градусов тепла, ветер 3-8 м/с, а также морось и туман. На четверг прогноз погоды аналогичный.

Напомним, первый мокрый снег в Петербурге выпал в конце октября. В начале ноября в город опять пришла плюсовая температура.