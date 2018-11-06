«Роскосмос»: Компьютерный сбой не скажется на работе МКС Перезапуск проведут 8 ноября

Сбой на одном из трех компьютеров управления российским сегментом Международной космической станции (МКС) не скажется на работе станции. Об этом во вторник сообщили в «Роскосмосе».

В организации пояснили, что для восстановления работы необходимо перезапустить машину. Перезагрузку планируют провести в четверг, 8 ноября. Отмечается, что менять компьютер в связи со сбоем не нужно.

О сбое на одном из компьютеров управления на российском сегменте МКС ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, сбой произошел в модуле «Звезда». Два других компьютера работают в штатном режиме.