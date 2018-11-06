За январь-сентябрь «Роснефть» нарастила чистую прибыль в 3,4 раза Выручку – в 1,4 раза

За первые девять месяцев 2018 года «Роснефть» получила порядка 451 млрд рублей чистой прибыли, что в 3,4 раза больше в годовом выражении. Компания обнародовала финансовые результаты по МСФО во вторник.

Выручка «Роснефти» за январь-сентябрь выросла в 1,4 раза год к году – до 6 трлн рублей. Показатель EBIDTA составил около 1,59 трлн рублей, что в 1,6 раза превышает аналогичный период прошлого года.

Добавим, в начале октября акционеры «Роснефти» утвердили промежуточные дивиденды в размере порядка 154,5 млрд рублей. В результате дивиденды составят 14,58 рублей на одну обыкновенную акцию. Таким образом, это позволит направить на дивиденды половину чистой прибыли по МСФО, которая затрагивает акционеров «Роснефти».