Оператор «Северного потока-2» уложил 200 км газопровода в Балтийском море

Nord Stream 2, которая является оператором «Северного потока — 2», уложила на дно Балтийского моря более 200 км газопровода. Об этом в компании рассказали во вторник.
Отмечается, что одновременно задействовано около 20 судов. В настоящий момент проект реализуется в соответствии с графиком.
В компании уточнили, что судно Castoro Dieci завершило работы в Грайфсвальдском заливе, укладку в территориальных водах Германии продолжает Audacia. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии.
Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» предполагается строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность должна составить около 55 млрд куб. м газа в год. Как ожидается, газопровод запустят в 2019 году.
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