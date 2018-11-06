Шнуров пошутил в стихах по поводу высказывания свердловской чиновницы о молодежи Ранее за это высказывание чиновницу отстранили от работы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с иронией выразил благодарность в стихах главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи. Свое произведение музыкант опубликовал во вторник на странице в Instagram.

Шнуров передал «за прямоту спасибо вещей Ольге» и согласился с тем, что «нам государство не должно и точка». В конце стихотворения он отметил, что «без нас бы государству» было лучше.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике Глацких на вопрос о финансировании детских проектов ответила, что государство молодежи «вообще ничего не должно». Она также добавила, что государство никого не просило рожать детей, и должны им только их родители.