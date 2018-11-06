СМИ: В Монако задержали миллиардера Дмитрия Рыболовлева По данным Le Monde, в его доме прошли обыски

В Монако задержали российского миллиардера, президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом во вторник пишет Le Monde.

Газета уточняет, что в апартаментах бизнесмена в Монте-Карло прошли обыски. По данным Le Monde, расследование открыто по фактам коррупции и «торговли влиянием», а также соучастии в этих преступлениях.

Адвокат Дмитрия Рыболовлева заявил, что бизнесмена вызвали в полицию для беседы и заслушивают его показания, пишут «Ведомости». «Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — сказал он.

По словам защиты, факты, в связи с которыми миллиардера пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката. В настоящий момент это оспаривается юристами в кассационном суде Монако, добавил адвокат.

Как напоминают «Ведомости», речь идет о разбирательстве между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье, которое началось в 2015 году. Российский бизнесмен обвинил Бувье в необоснованно высоких ценах на продаваемые ему картины. Арт-дилеру были предъявлены обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. Сам Бувье вину не признал.

Осенью прошлого года прокуратура Монако заявила о начале расследования антикоррупционного дела против неназванных подозреваемых по заявлению помощницы Бувье. Тогда же Le Monde писала, что Рыболовлев якобы имел «недопустимые связи» с судьями, полицией и политиками Монако. Газета утверждала, что благодаря этому полиция и юстиция Монако принимают «необъективные» решения в споре Рыболовлева и Бувье, уточняют «Ведомости».