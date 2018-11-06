ВТБ договорился о покупке тюменского «Запсибкомбанка» Сумма сделки не называется

ВТБ договорился с акционерами тюменского «Запсибкомбанка» о покупке более 70% акций кредитной организации. Об этом во вторник рассказали в ВТБ.

Согласно условиям соглашения, госбанк станет владельцем контрольного пакета «Запсибкомбанка». При этом окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций.

Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2018 года после получения одобрений регуляторов. Отмечается, что интеграция ВТБ и «Запсибкомбанка» должна завершиться в 2020 году. В результате, уральский банк перейдет под бренд ВТБ.

В ВТБ уточнили, что планируют сохранить все ключевые продукты и сервисы «Запсибкомбанка» для его клиентов. Команда банка также будет сохранена, но дополнена менеджерами из ВТБ. Сумма сделки не называется.

Добавим, «Запсибкомбанк» является одним из ведущих банков Уральского федерального округа. Он был основан в 1990 году. Банк обслуживает более 600 тыс. физлиц и 21 тыс. корпоративных клиентов. Как отметили в ВТБ, сделка позволит госбанку нарастить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в два раза, по пассивам – почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в регионе. При этом клиенты «Запсибкомбанка» «не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ», заверили в госбанке.

Напомним, в октябре ВТБ объявил о покупке нижегородского «Саровбизнесбанк». Сообщалось, что сделку намерены закрыть до конца текущего года. Банк также должен перейти под бренд ВТБ в 2020 году.