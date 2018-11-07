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07.11.18 / 20:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Глава ФАС Артемьев не собирается баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Ранее аналогичное заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак

Фото АБН

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что не собирается баллотироваться на пост губернатора Петербурга. С таким заявлением он выступил в среду.

«Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне», — сказал Артемьев «Интерфаксу». Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он сказал, что исключает эту возможность и считает возможным достойным кандидатом действующего врио главы города Александра Беглова. Беглова назначили временно исполнять обязанности главы Северной столицы в октябре, после отставки Георгий Полтавченко.

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