Глава ФАС Артемьев не собирается баллотироваться на пост губернатора Петербурга Ранее аналогичное заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что не собирается баллотироваться на пост губернатора Петербурга. С таким заявлением он выступил в среду.

«Свои усилия планирую сосредоточить на федеральном уровне», — сказал Артемьев «Интерфаксу». Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он сказал, что исключает эту возможность и считает возможным достойным кандидатом действующего врио главы города Александра Беглова. Беглова назначили временно исполнять обязанности главы Северной столицы в октябре, после отставки Георгий Полтавченко.