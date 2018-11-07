Коммунисты подошли к крейсеру «Аврора» с несогласованным митингом В акции участвуют примерно 200 человек

Сторонники партии КПРФ в Петербурге подошли к крейсеру «Аврора» с несогласованным митингом в честь годовщины Октябрьской революции. Акция коммунистов проходит в среду.

Коммунисты вышли с маршем от Финляндского вокзала. Они несли красные флаги с надписями «Долой капитализм». Активисты возложили цветы к крейсеру, после чего пошли в сквер, где проходит митинг. «Росбалт» оценивает количество участников акции в 200-300 человек, «Фонтанка» — в 150 человек.

Так как акция не согласована, гуляющих коммунистов сопровождает полиция. Пока что известно о двоих задержанных: одного сторонника «Другой России» с плакатом «Ильич, проснись!» и недовольством в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова и еще одного человека с плакатом «1917 – начало века терроризма и садизма».

Напомним, сторонники КПРФ получили отказ в согласовании митинга. В Смольном аргументировали это решение часом пик, из-за которого у «Авроры» будет высокий автомобильный и пешеходный трафик. Организаторам предложили устроить акцию на выбор в Удельном парке, Полюстровском парке, саду 30-летия Октября, Южно-Приморском парке или в актовом саду Смольного. Но коммунистов эти места не устроили. Вскоре после запрета они вышли на Невский проспект с пикетами.