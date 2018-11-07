Все новости

07.11.18 / 20:54 Новости / Россия и мир

Цены на нефть снижаются на фоне данных о росте запасов в США

Нефть Brent стоит $72 за баррель; WTI – около $62 за баррель

Цены на нефть снизились на фоне данных Минэнерго США о росте запасов – стоимость нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель, а WTI – ниже $62. Об этом в среду свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Между тем, по фиксингу на 20:35 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на Brent восстановилась до $72,12 за баррель (-0,014%). Бочка WTI с поставкой в декабре к этому времени стоит $61,84 (-0,598%).

По данным Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти выросли в стране на 5,78 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей, а дистиллятов, напротив, снизились на 3,46 млн баррелей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.