Цены на нефть снижаются на фоне данных о росте запасов в США Нефть Brent стоит $72 за баррель; WTI – около $62 за баррель

Цены на нефть снизились на фоне данных Минэнерго США о росте запасов – стоимость нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель, а WTI – ниже $62. Об этом в среду свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Между тем, по фиксингу на 20:35 по московскому времени, стоимость январских фьючерсов на Brent восстановилась до $72,12 за баррель (-0,014%). Бочка WTI с поставкой в декабре к этому времени стоит $61,84 (-0,598%).

По данным Минэнерго США, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти выросли в стране на 5,78 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей, а дистиллятов, напротив, снизились на 3,46 млн баррелей.