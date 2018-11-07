Инспекторы рыбоохраны выявили 59 нарушений за прошедшие праздники Рейд проводился на Ладожском озере, реках Волхов, Сясь и Паша

Сотрудники Федерального агентства по рыболовству в Ленобласти выявили 59 административных нарушений в деятельности рыбаков. Об этом в среду сообщили в пресс-службе агентства.

С 1 по 5 ноября сотрудники рыбоохраны провели проверку на выявление незаконных орудий рыболовства, распространенных среди браконьеров на нерестовых реках региона. Вместе с инспекторами рыбоохраны в рейде приняли участие сотрудники МЧС и линейного отдела МВД на водном транспорте. В результате проверки инспекторы выявили 59 нарушений, а также изъяли 18 сетей и 4 подъемника-паука.

Отметим, на прошедшей неделе сотрудники рыбоохраны по Петербургу и Ленобласти выявили 58 нарушений. Нарушители оштрафованы на 169,4 тыс. рублей, 101,1 тыс рублей уже взыскали. Кроме этого сотрудники изъяли 8 кг водных биоресурсов, 10 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.