Глава Минстроя сообщил о нехватке топлива на зиму в некоторых регионах

Глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о нехватке топлива на зиму в некоторых регионах. Соответствующее заявление он сделал в среду на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону.
В целом по России запасы угля составили 121% от запланированного. Запасы жидкого топлива – 110% от плана.
При этом, в ряде регионов показатели ниже планируемых, передает ТАСС слова Якушева. Он отметил, что Карелия заготовила 49,6% угля. Также низкие показатели у Крыма: 72,9% от запланированного угля и 82% мазута.
Самый низкий показатель подготовки к отопительному сезону у Тверской области, уточнил глава ведомства. Регион запасся углем на 38%, мазутом – на 6,1%.
Отметим, в настоящий момент отопительный сезон начался почти во всех российских регионах. Отопления еще нет только в Дагестане. Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить жителей России отоплением, несмотря на долги. Их размер составляет около 23 млрд рублей, согласно данным Минстроя.
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