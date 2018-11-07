Все новости

07.11.18 / 14:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава Минстроя сообщил о нехватке топлива на зиму в некоторых регионах

Особенно в Тверской области

Глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о нехватке топлива на зиму в некоторых регионах. Соответствующее заявление он сделал в среду на селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону.

В целом по России запасы угля составили 121% от запланированного. Запасы жидкого топлива – 110% от плана.

При этом, в ряде регионов показатели ниже планируемых, передает ТАСС слова Якушева. Он отметил, что Карелия заготовила 49,6% угля. Также низкие показатели у Крыма: 72,9% от запланированного угля и 82% мазута.

Самый низкий показатель подготовки к отопительному сезону у Тверской области, уточнил глава ведомства. Регион запасся углем на 38%, мазутом – на 6,1%.

Отметим, в настоящий момент отопительный сезон начался почти во всех российских регионах. Отопления еще нет только в Дагестане. Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить жителей России отоплением, несмотря на долги. Их размер составляет около 23 млрд рублей, согласно данным Минстроя.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.