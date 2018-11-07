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07.11.18 / 21:37 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до лета ограничат движение по Владимирскому проспекту

И до декабря – на бульваре Новаторов

Фото АБН

С пятницы, 9 ноября, из-за работ по размещению фасадных лесов ограничат движение по Владимирскому проспекту в Петербурге на участке от Стремянной улицы до Невского проспекта. Ограничения снимут 31 мая 2019 года, сообщили в среду в ГАТИ.

Кроме того, с 10 по 17 ноября движение будет затруднено по бульвару Новаторов от Трамвайного проспекта до улицы Подводника Кузьмина, без перекрестка с Ленинским проспектом. Одновременно и до 7 декабря закрывается проезд от четной стороны до нечетной стороны бульвара. С 18 по 21 ноября движение будет закрыто по четной и нечетной стороне бульвара Новаторов от Трамвайного до Ленинского проспекта.

Также с 10 по 14 ноября у автомобилистов могут возникнуть трудности на перекрестке улиц Костюшко и Галстяна, а также 1-го Предпортового и 5-го Предпортового проездов. С 15 по 26 ноября движение ограничат по 5-ому Предпортовому проезду у дома 1.

Добавим, в настоящее время в Петербурге ограничено движение на центральном участке ЗСД. Дорожники проводят плановый ремонт. Ограничения обещают снять к 13 ноября.

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