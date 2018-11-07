Деятели культуры поддержали предложение перевести ДК им. Горького в собственность города Ранее обращение составили депутаты ЗакСа

Деятели культуры, народные артисты РФ и СССР попросили сохранить ДК имени Горького на проспекте Стачек и перевести его в собственность Петербурга. Об этом в среду сообщили в аппарате депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока.

Обращение поддержали певица Эдита Пьеха, актрисы Алиса Фрейндлих, Нина Усатова, Елена Яковлева, Лариса Луппиан, актеры Олег Басилашвили, Михаил Боярский, Юрий Стоянов, Сергей Мигицко, Игорь Верник, Сергей Маковецкий и другие. Они направили письма в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Напомним, в сентябре депутаты выразили обеспокоенность состоянием ДК имени Горького и большим количеством торговцев, работающих в нем. Парламентарии готовили обращение еще на имя бывшего губернатора города Георгия Полтавченко. Депутаты просили выкупить здание, но в октябре врио главы города Александр Беглов сказал, что у города на это нет денег. Тогда депутаты провели переоценку здания и предложили выкупать его по частям.