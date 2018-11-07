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07.11.18 / 22:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный ищет планировщика территории для развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом

Цена контракта – более 13,8 млн рублей

ремонт дорог

Фото АБН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по планировке территории для размещения транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 13,8 млн рублей. Заявки принимают до 28 ноября, а рассмотрят их на следующий день. Подрядчику предстоит выполнить работы до середины марта 2020 года.

Добавим, в прошлом году в этом же районе открылась Пулковско-Дунайская развязка. Ее строительство оценивается в 12 млрд рублей. Развязку построили, чтобы разгрузить юг Петербурга. Работы выполнило ЗАО «Пилон».

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