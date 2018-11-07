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07.11.18 / 20:09 Новости / Петербург и Ленобласть

Шуваловский дворец передали под экспозицию Музея Фаберже

Музей смогут посещать до 5 тыс. человек в день

Правительство Петербурга одобрило передачу Шуваловского дворца на набережной реки Фонтанки под экспозицию Музея Фаберже после завершения реставрации. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Правительство согласовало постановление, согласно которому здание приспособят под музейно-выставочный комплекс. Предполагается, что это позволит увеличить площадь выставочных пространств музея, а также его пропускную способность – до 5 тыс. человек в день.

Добавим, открытие первой экспозиции Музея Фаберже в Шуваловском дворце состоялось в 2013 году после завершения первой очереди реставрации объекта. Учредитель музея — культурно-исторический фонд «Связь времен». Организация начала реставрацию дворца в 2006 году.

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