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07.11.18 / 21:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге собираются назвать сквер в честь тезки премьер-министра РФ

Генерала-лейтенанта авиации Дмитрия Александровича Медведева

Фото АБН

В Петербурге Топонимическая комиссия приняла решение назвать сквер на Петроградской стороне в честь тезки премьер-министра России – генерала-лейтенанта авиации, героя Советского Союза Дмитрия Александровича Медведева. Заседание комиссии состоялось в среду.

Как рассказал «Фонтанке» депутат ЗакСа Алексей Цивилев, именем Медведева назовут сквер на набережной Академика Лазарева, между Малой Зелениной и Пионерской улицами. При этом члены комиссии высказывали сомнения в целесообразности такого наименования именно из-за сходства имен летчика и премьера, но все же решили остановиться на этом имени. Напомним, теперь решение должен поддержать глава города.

Отметим, ранее Цивилев рассказал, что Топонимическая комиссия не стала менять название строящейся станции метро «Горный институт». Семья первого мэра города Анатолия Собчака предложила переименовать станцию в «Площадь Собчака». Также комиссия дала имена еще двум будущим станциями – «Шуваловский проспект» и «Богатырская» (бывшая «Туристская»).

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