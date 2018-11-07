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07.11.18 / 14:38 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В годовщину Октябрьской революции в Петербурге проходит конференция про религии

В числе участников конференции – представители конфессий, социологи, политологи, религиоведы и общественные деятели

Фото gov.spb.ru

В годовщину Октябрьской социалистической революции в Смольном начала работу конференция по традиционным религиям. Об этом в администрации Петербурга сообщили в среду.

В числе участников конференции — представители конфессий, социологи, политологи, религиоведы и общественные деятели. Организаторы конференции — Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская епархия при содействии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, АНО «Центр этнорелигиозных исследований».

Напомним, с 2017 года в Петербурге и Ленобласти были запущены религиозные маршруты. Для школьников и пенсионеров при участии РПЦ были разработаны специальные историко-духовные туры.

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