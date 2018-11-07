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07.11.18 / 15:31 Новости / Россия и мир

Ученые: Загрязненный воздух увеличивает риск развития аутизма у детей

В возрасте до трех лет

Группа ученых из Университета Монаша в Австралии нашла зависимость между долгосрочным воздействием загрязненного воздуха и аутизмом у маленьких детей в развивающихся странах. Результаты их работы были размещены журнале Environmental International.

Исследователи наблюдали за группой детей из Шанхая в возрасте до трех лет, пишет издание Naked Science, которое обратило внимание на публикацию. Группа включала 1240 здоровых детей и 124 ребенка с аутизмом. Ученые наблюдали их в течение девяти лет, изучая связь между загрязнением воздуха и расстройствами аутистического спектра.

В работе рассматривались последствия для здоровья людей трех типов твердых частиц — PM1, PM2.5 и PM10. Это обозначения мелких частиц в воздухе – побочных продуктов, например, выбросов заводов, автомобильных выхлопов и дорожной пыли. Выяснилось, что воздействие этих частиц на ребенка в течение первых трех лет его жизни увеличивает риск развития аутизма.

Ранее российский офис Greenpeace провел исследование качества воздуха в восьми городах России. Добровольцы исследовали воздух летом этого года в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже и Ростове-на-Дону. В частности, экологи обнаружили превышение допустимой нормы диоксида азота.

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