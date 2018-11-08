Все новости

08.11.18 / 09:36 Новости / Россия и мир / Экономика

АФК «Система» намерена купить акции Etalon Group

Сумма неизвестна

Фото АБН

АФК «Система» намерена купить акции Etalon Group. Об этом в среду сообщили два источника, боизкие к разным сторонам сделки.

«Система» планирует выкупить большую часть пакета девелоперской Etalon Group у семьи основателя компании Вячеслава Заренкова, передают «Ведомости». Источники отмтеили, что стороны достигли договоренностей. Они могут объявить о сделке 9 ноября и закрыть ее на текущей неделе.

Источники издания заявили, что АФК «Система» намерена выкупить чуть менее 30% Etalon Group. Тогда компания сможет не делать обязательную оферту о покупке долей других акционеров. Собеседники издания не знают о сумме сделки. При этом, капитализация организации на Лондонской бирже составила $643 млн. Соответственно доля семьи Заренкова стоит $192,9 млн.

Добавим, в ноябре прошлого года Заренков продал часть акций Etalon Group. Также долю сократил фонд Baring Vostok. Общий размер продажи составил 9,5% акций. Сумма сделки составила $95,2 млн.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.