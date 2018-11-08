АФК «Система» намерена купить акции Etalon Group Сумма неизвестна

АФК «Система» намерена купить акции Etalon Group. Об этом в среду сообщили два источника, боизкие к разным сторонам сделки.

«Система» планирует выкупить большую часть пакета девелоперской Etalon Group у семьи основателя компании Вячеслава Заренкова, передают «Ведомости». Источники отмтеили, что стороны достигли договоренностей. Они могут объявить о сделке 9 ноября и закрыть ее на текущей неделе.

Источники издания заявили, что АФК «Система» намерена выкупить чуть менее 30% Etalon Group. Тогда компания сможет не делать обязательную оферту о покупке долей других акционеров. Собеседники издания не знают о сумме сделки. При этом, капитализация организации на Лондонской бирже составила $643 млн. Соответственно доля семьи Заренкова стоит $192,9 млн.

Добавим, в ноябре прошлого года Заренков продал часть акций Etalon Group. Также долю сократил фонд Baring Vostok. Общий размер продажи составил 9,5% акций. Сумма сделки составила $95,2 млн.