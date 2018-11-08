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08.11.18 / 08:33 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: АЗС нефтекомпаний начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов

Перевозчики и ритейлеры уже заметили повышение

Фото АБН

АЗС крупных нефтекомпаний начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов. Об этом в четверг сообщили анонимные источники в отрасли.

Речь идет об использовании топливных карт корпоративными клиентами, передает «Коммерсант». Вместо скидок на них вводятся наценки.

«Газпром нефть» первой ввела повышенные тарифы. Компания объяснила это нестабильной ситуацией на рынке. Формально организация назвала повышение цен на топливо «сервисным сбором за топливную карту». Корпоративные клиенты начнут платить за дизельное топливо на 5% дороже, за бензин – на 1%.

Также скидки отменила «Роснефть», заявил один из источников. Другой собеседник издания сообщил, что скидки сохранились, но условия по топливным картам стали хуже.

Перевозчики и ритейлеры заметили повышение цен на топливо. Советник по развитию ГК «Деловые линии» Андрей Воленко отметил, что транспортным компаниям остается два выхода: уходи с рынка из-за низкой маржинальности или повышение тарифов. При последнем варианте начнут расти цены на товары, так как в нее всегда закладывают стоимость логистики.

Напомним, весной текущего года стоимость бензина в России начала резко расти. Правительство отменило повышение акцизов на топливо и снизило действующую ставку. В конце октября правительство и нефтяные компании подписали соглашение о фиксировании оптовых цен на топливо. Стоимость бензина и дизеля сохранилась на уровне июня текущего года.

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