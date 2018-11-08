Московская биржа открылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи - 2446,58; РТС - 1164,51

Московская биржа в четверг открылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,05% и составил 2446,58 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,02% до 1164,51 пунктов.

Главный аналитик «Глобэксбанка» Викто Веселов отметил, что растет аппетит к риску на фоне ожидаемого результата перевыборов в Конгрессе США. Демократы заняли нижнюю палату, республиканцы держат Сенат, что заставит обе стороны искать компромисс по любым законодательным вопросам. При этом, инвесторы полагают, что такая расстановка сил поможет сдерживать инициативу президента по новым законам, касающимся финансов страны, что побудит FOMC ФРС США притормозить с циклом повышения процентной ставки. В свою очередь FOMC продолжит повышать ставку в ответ на рост экономики, считает аналитик. Свою долю аппетита к риску получил и российский рынок – дельта движения капитала в крупном ETF с фокусом на РФ выросла до $46,3 млн за последние три торговые сессии. При этом, сохраняется риск введения второго пакета санкций в ближайшем будущем, несмотря на их критику президентом США.

По мнению Веселова, это сдержит рубль от существенного укрепления. Однако, учитывая, что котировки нефти могут пойти в рост в ожидании заседания комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ в воскресенье, где будет обсуждаться вопрос по продолжению снижения объема добычи, может последовать небольшое укрепление рубля.