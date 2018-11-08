Торги на Московской бирже закрылись на понижении Индекс Мосбиржи 2438,62; индекс РТС 1155,27

Торги на Московской бирже в четверг закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи к закрытию составил 2438,62 пункта с потерей 0,27%, индекс РТС опустился на 0,77% до отметки 1155,27 пункта.

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи. Доллар торгуется у отметки 66,5 рубля, евро – 76 рубля. Как сообщила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова и директор по операциям на валютном рынке Александр Красный, в ближайшее время рубль, вероятно, останется в подвешенном состоянии из-за сохраняющейся неопределенности по санкциям, поэтому торговый диапазон на неделю представляется как 64-70 рублей за доллар.