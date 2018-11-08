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08.11.18 / 11:18 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за январь-октябрь 2018 года по РБСУ выросла на 22,5% год к году

Она составила 686 млрд рублей

Фото АБН

Чистая прибыль Сбербанка за январь-октябрь текущего года по РБСУ выросла на 22,5% год к году. Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Показатель увеличился до 686 млрд рублей. В частности, в октябре чистая прибыль составила 72,8 млрд рублей.

Чистый процентный доход Сбербанка за 10 месяцев 2018 ггода вырос на 4,6% год к году до 1,04 трлн рублей. Банк назвал основным фактором роста – увеличение объема работающих активов.

Также увеличились активы кредитной организации. Она стали больше на 1,9% и составили 25,9 трлн рублей. Причина – увеличение кредитного портфеля и размещение средств в Центробанке.

Напомним, за январь-октябрь 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 560 млрд рублей. В октябре прошлого года – 64 млрд рублей. Добавим, ранее Сбербанк создал дочернюю компанию для оказания юридических услуг «Сбер лигал». Уставной капитал организации составляет 50 млн рублей.

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