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08.11.18 / 19:46 Новости / Россия и мир

Ученые разработали гель-пластырь на основе шелка

Из него получают вещество серицин

Китайские ученые разработали гель, который может заменить пластырь, в его основе используются протеины шелка. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biomaterial Science.

Ученые выделили из шелковых волокон вещество серицин. После этого они применили к нему ультрафиолетовый свет и фотоинициатор. В итоге они получили гель, который «приклеивается» к клеткам и почти не вызывает иммунной реакции организма, он подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровяных сосудов. Также гель оказывает антибактериальное действие.

Ранее в июле стало известно, что химики из Гарварда создали клей, который прилипает к мокрым поверхностям и позволяет склеивать любые ткани организма человека. В числе таких тканей оказалась и сердечная ткань. В основе клея оказалась клейкая субстанция, вырабатываемая сухопутным слизнем Arion subfuscus.

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