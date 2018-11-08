Медведев: Инвестпрограмма РЖД на 2019 год составит более 680 млрд рублей На 2020 год – более 820 млрд рублей

Инвестиционная программа ПАО «Российские железные дороги» (РЖД) на 2019 год составит более 680 млрд рублей. Об этом в четверг рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

На 2020 год запланированы инвестиции в размере 820 млрд рублей. На 2021 год – инвестиции в размере 745 млрд рублей. При этом Медведев допустил, что возможны корректировки. Деньги должны быть потрачены на решение наиболее важных задач, которые стоят перед РЖД. Среди приоритетных для компании проектов Медведев перечислил расширение Байкало-Амурской магистрали и развитие подходов к российским портам, а также реконструкция доррожных путей и обновление локомотивного парка.

По расчетам правительства, в ближайшие три года пассажиропоток на железнодорожном транспорте в России должен вырасти на 7%, а грузооборот – на 8%. Отметим, чистая прибыль ОАО «РЖД» по РСБУ с января по сентябрь 2018 года упала почти в два раза в годовом выражении. Показатель чистой прибыли за этот период составил почти 31 млрд рублей. Выручка компании выросла на 6,2% до 1 332 трлн рублей.