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08.11.18 / 21:26 Новости / Петербург и Ленобласть

На развязке КАД Петербурга на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы

Из-за ремонта

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге будут проводить ремонт, связанный с ликвидацией колейности. Съезд №4 перекроют в период с 8:00 10 ноября до 8:00 11 ноября.

Ранее в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на развязке КАД с проспектом Культуры до декабря закроют для проезда две полосы движения. Сообщается, что на этом участке будут менять деформационный шов. С 10 по 20 ноября перекроют движение на полосе безопасности и первой полосе. Вторую и третью полосы закроют с 21 ноября до 1 декабря.

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