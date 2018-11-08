На развязке КАД Петербурга на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы Из-за ремонта

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге будут проводить ремонт, связанный с ликвидацией колейности. Съезд №4 перекроют в период с 8:00 10 ноября до 8:00 11 ноября.

Ранее в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на развязке КАД с проспектом Культуры до декабря закроют для проезда две полосы движения. Сообщается, что на этом участке будут менять деформационный шов. С 10 по 20 ноября перекроют движение на полосе безопасности и первой полосе. Вторую и третью полосы закроют с 21 ноября до 1 декабря.