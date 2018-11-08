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08.11.18 / 18:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Набиуллина попросила не бояться повышения ключевой ставки

Потому что так ЦБ следит за инфляцией

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила не бояться повышения ключевой ставки. С таким заявлением она выступила в четверг на заседании Госдумы.

Как пишет «Интерфакс», она также объяснила, что ЦБ следит за ускорением инфляции, и увеличение ставки может предотвратить ее резкий рост в ближайшие несколько лет. Также она добавила, что внутренние и внешние факторы, влияющие на инфляцию, усилились, и денежная политика должна реагировать на риски. В их числе она назвала рост цен на топливо, санкции и повышение ставки НДС.

Напомним, в сентябре Центробанк поднял значение ключевой ставки с 7,25% до 7,5%. Ставка вернулась на уровень февраля 2018 года. В октябре 2018 года ЦБ решил сохранить ставку на уровне 7,5%. Из пресс-релиза, опубликованного ЦБ, следовало, что снижать ставку регулятор пока что не намерен, а будет только сохранять или повышать ее.

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