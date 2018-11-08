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08.11.18 / 17:47 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика / Спорт

Вишневский обратился к Беглову с просьбой не допустить снос СКК «Петербургский»

Ранее предполагалась реконструкция здания

Фото АБН

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил врио губернатора Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой не допустить снос спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом депутат сообщил в четверг.

Вишневский отметил, что хоккейный клуб СКА под видом реконструкции собирается снести здание и построить на его месте что-то похожее «на коробочку от вьетнамского бальзама «Золотая звезда»». По мнению депутата, здание имеет архитектурную и историческую ценность: именно оно сформировало облик близлежащей территории, а в 1984 году в этом комплексе «Зенит» впервые стал чемпионом СССР. Он предложил в подготовке СКК к чемпионату мира по хоккею ограничиться  реконструкцией трибуны. А также просил обратить внимание на планы СКА по застройке прилегающей территории жилой и деловой недвижимостью.

Напомним, ранее в этом году хоккейный клуб СКА предложил реконструировать «Петербургский». В среду на Градостроительном совете проектировщик, которого нанял СКА, предложил снести здание и построить комплекс больше нынешнего. Клуб хочет подготовить новую арену к чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Петербурге. Кроме того, СКА получит 300 тыс. кв. м. вокруг здания.

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