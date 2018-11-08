«Новая Голландия» 17 ноября откроет сезон катания на коньках Каток будет открыт до 17 марта

В Петербурге на острове «Новая Голландия» 17 ноября откроется каток площадью 2 тыс. кв. м. Об этом в четверг парк сообщил в соцсетях.

Первый каток зимнего сезона уже начали заливать. В день открытия на льду пройдет театральное представление с участием молодых актеров, участником которого сможет стать каждый посетитель. Прямо перед катком находится сцена, на которой в этот день выступит группа «Самое Большое Простое Число» с программой «Концерт с открытым ртом». Декорации спектакля и концерта подготовил театральный режиссер Олег Глушков. Кроме этого, посетителей будут угощать фирменным мороженым Новой Голландии — вафельными стаканчиками или сахарными рожками.





Отметим, впервые каток в Новой Голландии открылся в 2016 году. На протяжении всего зимнего сезона-2018 каток будет работать ежедневно с перерывами между сеансами. Каждый сеанс длится 1 час.