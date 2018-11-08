Все новости

08.11.18 / 16:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Новая Голландия» 17 ноября откроет сезон катания на коньках

Каток будет открыт до 17 марта

Фото «Новой Голландии»

В Петербурге на острове «Новая Голландия» 17 ноября  откроется каток площадью 2 тыс. кв. м. Об этом в четверг парк сообщил в соцсетях.

Первый каток зимнего сезона уже начали заливать. В день открытия на льду пройдет театральное представление с участием молодых актеров, участником которого сможет стать каждый посетитель. Прямо перед катком находится сцена, на которой в этот день выступит группа «Самое Большое Простое Число» с программой «Концерт с открытым ртом». Декорации спектакля и концерта подготовил театральный режиссер Олег Глушков. Кроме этого, посетителей будут угощать фирменным мороженым Новой Голландии — вафельными стаканчиками или сахарными рожками.


Отметим, впервые каток в Новой Голландии открылся в 2016 году. На протяжении всего зимнего сезона-2018 каток будет работать ежедневно с перерывами между сеансами. Каждый сеанс длится 1 час.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.