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08.11.18 / 21:06 Новости / Россия и мир

Сбербанк, АЗС и РЖД. Итоги четверга

Сбербанк решил устроить распродажу банковских продуктов в честь своего 177 дня рождения. АЗС крупных нефтекомпаний начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов. Инвестпрограмма РЖД на 2019 год составит более 680 млрд рублей.

Коллаж АБН

Сбербанк решил устроить распродажу банковских продуктов в честь своего 177 дня рождения. Сбербанк заявил, что в течение 48 часов все жители России получат эксклюзивные предложения от банка и партнеров — в частности, организация предложит для каждой 177 заявки снижение ставки по ипотеке на 1,77%.

АЗС крупных нефтекомпаний начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов. Первой ввела повышенные тарифы «Газпром нефть».

Инвестиционная программа РЖД на 2019 год составит более 680 млрд рублей. Деньги должны быть потрачены на решение наиболее важных задач, которые стоят перед РЖД, — расширение Байкало-Амурской магистрали и развитие подходов к российским портам, а также реконструкция дорожных путей и обновление локомотивного парка.

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста России на 2018-2020 годы. Рост в текущем году составит 1,7%, в следующем году — 1,6%, а в 2020 году – 1,8%.

Совет директоров Tesla выбрал нового председателя. Им стала Робин Денхолм, ранее она входила в совет директоров как независимый директор и возглавляла аудиторский комитет организации.

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