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08.11.18 / 12:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Сосновом Бору запустили оплату проезда банковскими картами

Сосновый Бор входит в программу «Умный город»

Коллаж АБН

В нескольких автобусах города Сосновый Бор в Ленобласти запустили оплату проезда банковскими картами и мобильными телефонами. Об этом в четверг сообщили в пресс-центре администрации города.

Систему запустила компания «ЛАЭС-авто», которая обслуживает общественный транспорт в Сосновом Бору, совместно с местными властями и Сбербанком. Банк бесплатно предоставил 12 мобильных терминалов. По словам директор головного отделения Сбербанка по Ленобласти Андрея Свердлова, банк готов продолжить сотрудничество и предоставить больше терминалов.

Чтобы оплатить проезд, нужно будет коснуться банковской картой или другим устройством с системой PayPass специального валидатора. Оплатить проезд можно будет картами МИР, VISA и MasterCard любого банка без процентов. Стоимость проезда не изменится. Установить мобильные терминалы планируют на всех маршрутах города.

Добавим, в честь 45-летия города и Ленинградской атомной станции Сбербанк выпустил «Карту жителя Соснового Бора». Теперь жители города могут воспользоваться ей не только в информационных терминалах ЦМСЧ-38, но и в общественном транспорте.

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