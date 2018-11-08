Неизвестный во Всеволожске пытался присвоить муниципальную собственность на 15,6 млн рублей Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области

Во Всеволожске неизвестный пытался получить муниципальную собственность в ущерб бюджету района. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ленинградской области.

По результатам проверки 26 октября следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Преступники от имени юридического лица ОАО «ПКФ «Хорс» пытались незаконно приобрести земельный участок на 25300 кв.м. в посёлке имени Морозова. Участок находится в муниципальной собственности. Мошенники зарегистрировали права собственности на спортивный комплекс с помощью поддельного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При наличии права собственности они могли выкупить участок по ставке 15% от его кадастровой стоимости, то есть на 15,6 млн рублей меньше.

Добавим, группа компаний ХОРС – многопрофильный холдинг. Основан в 1994 году в Петербурге. В настоящее время компания занимается производством и торговлей: от выпуска продукции разной направленности до пассажирских перевозок и строительства