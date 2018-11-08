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08.11.18 / 11:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Неизвестный во Всеволожске пытался присвоить муниципальную собственность на 15,6 млн рублей

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области

Объем платежей

Фото АБН

Во Всеволожске неизвестный пытался получить муниципальную собственность в ущерб бюджету района. Об этом в четверг сообщила прокуратура Ленинградской области.

По результатам проверки 26 октября следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Преступники от имени юридического лица ОАО «ПКФ «Хорс» пытались незаконно приобрести земельный участок на 25300 кв.м. в посёлке имени Морозова. Участок находится в муниципальной собственности. Мошенники зарегистрировали права собственности на спортивный комплекс с помощью поддельного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При наличии права собственности они могли выкупить участок по ставке 15% от его кадастровой стоимости, то есть на 15,6 млн рублей меньше.

Добавим, группа компаний ХОРС – многопрофильный холдинг. Основан в 1994 году в Петербурге. В настоящее время компания занимается производством и торговлей: от выпуска продукции разной направленности до пассажирских перевозок и строительства

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