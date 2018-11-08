В Петербурге представили самолет-амфибию на базе советского Ш-2 Машину создавали почти 20 лет

В Петербурге представили опытный образец гидросамолета, построенного на базе первой советской «летающей лодки» Ш-2. Презентация прошла в цехах Средне-Невского судостроительного завода в четверг.

Как передает ТАСС, машину создавали почти 20 лет. Создатель нового самолета Александр Селезнев рассказал, что теперь команда приступит к дооборудованию «амфибии»: будут устанавливать радиооборудование и приборы навигации, смонтируют систему уборки и выпуска шасси. Затем для самолета проведут руление по воде и подготовят его к первому полету.

По сравнению с оригинальным самолетом конструкторы изменили мощность мотора, размер фюзеляжа и покрытие крыльев «амфибии», но сохранили большинство деревянных элементов. Селезнев надеется, что машина станет прототипом для новой серии самолетов.

Самолет-амфибию Ш-2 сконструировал Вадим Шавров. Эту машину выпускали в 1930-1950 годах. Идея доработать самолет возникла в 1998 году, этим занималась группа энтузиастов. Основные работы проведены после 2010 года.