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08.11.18 / 17:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк решил устроить распродажу банковских продуктов в честь своего дня рождения

Акция пройдет 11-12 ноября

Фото АБН

Сбербанк решил устроить распродажу банковских продуктов в честь своего 177 дня рождения. Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Акция получила название «Зеленый день». Она пройдет 11 и 12 ноября. Сбербанк заявил, что в течение 48 часов все жители России получат эксклюзивные предложения от банка и партнеров. В частности, организация предложит для каждой 177 заявки снижение ставки по ипотеке на 1,77%. Также банк разрешит оплачивать услуги в «Сбербанк Онлайне» с нулевой комиссией.

Кроме этого, в акции примут участие маркетплейс «Беру!» и онлайн-консультант Docdoc. Среди присоединившихся партнеров магазин «Перекресток», «М.Видео», Kenzo и другие компании. Всего в акции решило участвовать 49 партнеров.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «Зеленый день» станет ежегодным. Он отметил, что задача банка — «сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».

Отметим, 11 ноября в Китае ежегодно проходит «День холостяка». В этот день в стране устраивают большие распродажи по аналогии с американской «черной пятницей». В «Дне холостяка» будет участвовать AliExpress. Для этого компания запустила на орбиту Земли спутник и космическую мини-станцию.

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