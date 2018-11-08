Петербургский троллейбус №7 изменит маршрут движения в пятницу вечером Из-за съемок ролика

Петербургский троллейбус №7 изменит маршрут движения в пятницу вечером. Об этом в четверг сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Причина – съемки новогоднего ролика «Ночь перед рождеством». Троллейбусы не будут ходить по Биржевому мосту с 20:00 часов 9 ноября по 5:00 часов 10 ноября.

Троллейбус №7 пройдет от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Университетской набережной. Далее маршрут пойдет по этой набережной, Кадетской линии, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Таллалихина, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С.. Троллейбус пройдет по набережной реки Ждановки до конечной станции «Петровская площадь».

Напомним, ранее «Горэлектротранс» сообщил об изменении в работе троллейбуса №21. Он прервал свою работу. Причина – реконструкция канализационных сетей. Троллейбус не будет ходить по маршруту до 12 ноября.