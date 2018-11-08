В Петербурге стали чаще похищать людей Также чаще (на 45,9%) начали происходить изнасилования

За девять месяцев текущего года в Петербурге похитили людей на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в четверг сообщили в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре.



Как пишет «Петербургский дневник», с января по сентябрь 2018 года в Петербурге совершили на 1,8% больше преступлений, чем в прошлом году. При этом раскрываемость повысилась на 5,8% — из 38 тыс. сотрудники правоохранительных органов раскрыли около 20 тыс. преступлений. Численность погибших от рук злоумышленников за этот период составляет 339 человек. Это на 22 меньше, чем в прошлом году. А количество пострадавших людей выросло также и составило 691 человек. Материальный ущерб от преступлений снизился на 7,8% — 17 180 656 000 рублей.

В результате исследования аналитики выявили несколько тенденций. На 6,1% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а квартирных краж произошло на 20,4%. Преступления по статьям о незаконном обороте наркотиков стали происходить на 12,3% меньше. А еще на 27,4% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Значительно выросло количество преступлений, жертвами которых стали иностранцы — на 38,7%. Также на 18,4% увеличилась групповая преступность.

Отметим, в сентябре на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петербурге отмечалось, что количество преступлений в общественных местах за восемь месяцев снизилось на 1,5%, на улицах – почти на 4%. Также на заседании вице-губернатор Александр Говорунов потребовал коренных изменений в системе профилактики незаконного оборота алкоголя.