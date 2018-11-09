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09.11.18 / 18:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Арбитражный суд Петербурга объявил аукцион на строительство нового здания за 455 млн рублей

Аукцион закрытый

Фото АБН

Арбитражный суд Петербурга объявил аукцион на строительство нового здания за 455 млн рублей. Об этом стало известно в пятницу из материалов сайта госзакупок.

Аукцион является закрытым. Согласно документам закупки, здание планируется построить на улице Смольного, дом 6.

Заявки на участие принимают до 10 декабря. Победителя выберут 11 декабря.

Отметим, проект нового здания Арбитражного суда Петербурга подготовили в 2009 году. Тогда же он был одобрен. Участок под строительство искали с 2005 года, отметили в «Коммерсанте».

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