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09.11.18 / 12:40 Новости / Россия и мир

Биржевой курс доллара превысил 67 рублей

Курс евро поднимался до 76 рублей

Коллаж АБН

Курс доллара превысил 67 рублей в ходе торгов впервые с начала октября. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Московской биржи.

Максимум по доллару составил около 67,05 рублей с начала торгов, а минимально курс опускался до 66,77. По фиксингу на 12:20 по московскому времени, доллар растет на 9 копеек и торгуется по 66,99 рублей.

Курс евро к этому времени потерял 4 копейки и составляет 75,94 рублей. Его максимум в пятницу – 76,01 рублей, минимум – 75,72 рублей.

Добавим, доллар укрепляется на фоне снижения цен на нефть. По данным на 12:20 по московскому времени, январские фьючерсы на Brent дешевеют на 0,099% и стоят $70,58 за баррель. Баррель WTI с поставкой в декабре потерял в цене 0,464% и стоит $60,39.

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