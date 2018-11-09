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09.11.18 / 21:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Следственное управление СК по Ленобласти возбудило дело по пожару в Девяткино

Погибло пять человек

Фото: justmedia.ru

Следственное управление СК по Ленинградской области возбудило дело по пожару в Девяткино. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственное управление уточнило, что в пожаре погибло пять человек.

Сотрудники ведомства вместе с криминалистами осмотрели место происшествия. В настоящий момент следствие ведет другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СУ СК по Ленобласти.

Напомним, утром в пятницу в Мурино произошел пожар в здании шиномонтажа рядом со станцией метро «Девяькино». Площадь возгорания составила 400 кв.м. Спасатели тушили пожар около 2,5 часов. СМИ сообщили о четырех погибших.

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