Следственное управление СК по Ленобласти возбудило дело по пожару в Девяткино

Следственное управление СК по Ленинградской области возбудило дело по пожару в Девяткино. Об этом ведомство сообщило в пятницу.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следственное управление уточнило, что в пожаре погибло пять человек.
Сотрудники ведомства вместе с криминалистами осмотрели место происшествия. В настоящий момент следствие ведет другие необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СУ СК по Ленобласти.
Напомним, утром в пятницу в Мурино произошел пожар в здании шиномонтажа рядом со станцией метро «Девяькино». Площадь возгорания составила 400 кв.м. Спасатели тушили пожар около 2,5 часов. СМИ сообщили о четырех погибших.
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